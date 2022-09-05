Josef de Souza: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum

Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdığı anda, taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza, kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, yaşanan olayla ilgili siyah-beyazlı ekibin resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü maçının bitiminde yaşanan olaylar sonrası kırmızı kart gören Josef de Souza şu açıklamayı yaptı:

“Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor.”