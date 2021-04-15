Josef de Souza: Fenerbahçe maçında hayatımı verdim!

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’yle yollarını ayırmasının ardından Kara Kartal’a transfer olan Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla kısa sürede takımın değişilmez isimlerinden biri olmuştu. 29 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki ön libero, Siyah-Beyazlılar’daki günleriyle ilgili olarak Goal.com’a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, ilk olarak Kartal’a katıldığı dönemle ilgili olarak konuştu. Josef, “Fiziksel sorunlar ve oyunun hızı nedeniyle başlangıcın zor olabileceğini düşünmüştüm. İlk antrenmandan bu yana kendimi çok rahat hissettim ve iyi futbol oynamayı başardım. Özgüvenim ve deneyimlerimle en iyisini yaptığımdan hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı. İşte tecrübeli futbolcunun diğer sözleri;

‘Milli takım sürpriz olmaz’

“Dünya futbolunu çok yakından takip ediyorum, hepsini izliyorum. Tabii ki Türkiye Ligi, La Liga’nın altında bir lig. Ama aşırı kaliteli oyuncularla oynarsam futbolumun yükseleceğinden hiç şüphem yok. Bugün daha az göz önünde olan bir ligde oynadığım için milli takıma dönmemin zor olduğunu biliyorum, ancak geri dönersem bu benim için sürpriz olmayacak.”

‘İstediğim pozisyonda oynuyorum’

“Menacerime Türkiye’de hangi kulüp defansif bir orta saha oyuncusu isterse onlara hazır olduğumu bildirmesini söylemiştim. Eğer kariyerimin başından beri bu rolde oynasaydım önümde çok daha farklı yollar açılabilirdi. Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm antrenörlerin ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Şu anda hep istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum.”

‘Harika iş çıkardım’

“Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş’ta yaptıklarımı görünce sinirli mesajlar atıyor ve ‘Bunları neden Fenerbahçe’de yapmadın?’ diyor. Mutluyum, çünkü Fenerbahçe’de geçirdiğim süreçte harika bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Çok güzel geçen bir üç yıldı. Beşiktaş’ta başlangıcın biraz zor olacağını biliyordum, ama tüm bunların değişmesi için biraz zamana ihtiyaç vardı. Nitekim sahip olduğum karakteri gördüler. İlk Fenerbahçe maçında hayatımı verdim ve Beşiktaş taraftarlarını kazandım.”

‘Böyle bir ortamı daha önce görmedim’

“Birçok takımda birçok oyuncuyla çalıştım. Teknik kalitemiz elbette fark yaratıyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Ama aynı zamanda burada bir aile oluşturduk, bu diğer takımlarda görmediğim bir şey. Tecrübeli bir futbolcuyum. Takımdaki diğer deneyimli oyuncularla birlikte havalanmaya başladığımızı gördüğümüzde duruma el koyuyoruz. Ayakların tekrar yere basmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da ancak mütevazı olup sahada birbirimiz için koşarak sağlanabilir.”