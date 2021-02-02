Josef de Souza: En iyi oyunu biz oynuyoruz

Kara Kartal’a sezon başında kazandırılan Josef de Souza’yla önceki gün 1 yıl daha sözleşme uzatılmıştı. Son anlaşmayla birlikte Siyah-Beyazlı formayı 2021-22 sezonunun sonuna kadar giymesi kesinleşen Sambacı, dün konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Başarılı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Beşiktaş’la olan sözleşmemi 1 yıl daha uzatmış olmamdan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğimden beri kendimi evimde hissettim. Takım arkadaşlarıma, tüm teknik ekibe, çalışanlarımıza ve taraftarlarımıza bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu takıma çok inanıyorum. Çünkü biz hâlâ Türkiye’nin en iyi futbolunu oynuyoruz” ifadelerini kullandı.