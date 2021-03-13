Josef de Souza böyle istedi

Müsabakaya ikinci kez dengenin gelmesinin ardından ön hatta çıkıp gol arayan Sambacı, aradığı fırsatı 84. dakikada yakaladı. Josef, Valentin Rosier'in Başakşehir ceza alanına gönderdiği topu önce iyi bir şekilde kontrol edip ardından golünü attı ve takımına galibiyeti getirmeyi başardı. Başarılı oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 2. sayısını kaydetti.







