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Josef de Souza böyle istedi

Kara Kartal'ın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza, dün akşamki Başakşehir mücadelesine damga vurdu. Başarılı futbolcu, karşılaşmanın ilk düdüğünden oyunun sonuna kadar orta alandaki görevini başarılı bir şekilde yerine getirdi.

12 Mart 2021, Cuma 23:30 Son Güncelleme:
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Josef de Souza böyle istedi

Müsabakaya ikinci kez dengenin gelmesinin ardından ön hatta çıkıp gol arayan Sambacı, aradığı fırsatı 84. dakikada yakaladı. Josef, Valentin Rosier'in Başakşehir ceza alanına gönderdiği topu önce iyi bir şekilde kontrol edip ardından golünü attı ve takımına galibiyeti getirmeyi başardı. Başarılı oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 2. sayısını kaydetti.


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