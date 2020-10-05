Josef de Souza: Birçok şeyi düzeltmeliyiz

Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta ilk defa Siyah-Beyazlı forma ile tanışan Josef de Souza, performansıyla beğeni kazandı. Mücadeleye 11’de çıkan ve sahaya Sergen Yalçın tarafından ön liberoda görev verilerek başlayan Josef, mücadeleyi Welinton’un sakatlığı sonrası stoper bölgesinde tamamladı. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş adına sahanın da en iyisiydi. En çok ikili mücadele kazanan Josef, 90 dakika boyunca en çok top kapan, en çok isabetli pas atan ve takımı adına en çok şut çeken ismi oldu. Öte yandan Brezilyalı futbolcu, mücadeleye tutuk başlayan Beşiktaş’ta rakip kaleye 43. dakikada ilk şutu yollayan da isimdi.

‘Milli ara iyi oldu’

Karşılaşmanın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Josef, alınan sonuçtan dolayı üzgün olduğunu, olumsuz tabloyu düzeltmeleri gerektiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, “Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktığım için mutluyum. Skordan dolayı mutsuzum. Şampiyon olmak için birçok şeyi düzeltmeliyiz. Milli ara bizim için iyi oldu. Büyük takıma yakışır bir şekilde çok pozisyon üretir hale gelebilmek için birçok şeyi değiştirmeliyiz” sözlerini sarf etti.