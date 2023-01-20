Sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş , üst üste gelen kötü sonuçlardan sonra Fransız teknik adam ile yollarını ayırarak Şenol Güneş ile anlaşmıştı. Lige Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan tecrübeli teknik adam kupa da ise umduğunu bulamadı.

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olan siyah - beyazlılar penaltı atışları sonucunda rakibine boyun eğerek çeyrek finale yükselemedi.

BEŞİKTAŞ İYİ DEĞİLDİ

Ankaragücü deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyamayan Beşiktaş'ta devre arasında taşlar yerinden oynayacak. Takıma katılacak isimler olacağı gibi yolların ayrılacağı oyuncular da olacak.

GÜNEŞ'TEN DELE ALLI AÇIKLAMASI

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralanan İngiliz oyuncu Dele Alli, Beşiktaş formasıyla bulduğu şansları iyi değerlendiremedi. Teknik Direktör Şenol Güneş, 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak; "Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Değerlendireceğiz.





Dele Alli'nin şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

ABOUBAKAR GELİYOR

Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından golcü arayışlarına giren Beşiktaş, Al Nassr'da forma giyen eksi yıldızı Vincent Aboubakar'a gündemine almıştı.

Cristiano Ronaldo'nun transferinin ardından bir yabancı oyunculayla yolları ayırmak zorunda kalan Suudi Arabistan ekibi Kamerunlu golcünün sözleşmesini feshetme kararı almıştı.





Vincent Aboubakar ile her konuda anlaşan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu akşam saatlerinde İstanbul'a getirecek. Aboubakar akşam 22:00'de Atatürk Havalimanı'nda olacak.

JOSEF DE SOUZA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, kendisine ait Instagram hesabı üzerinden taraftarlarla soru cevap yaptı. 33 yaşındaki oyuncu kendisine sorulan Philippe Coutinho'nun siyah - beyazlı ekibe gelip gelmeyeceği ile ilgili bir soruyacevap verdi.

Josef verdiği yanıtta; "Beşiktaş taraftalarına yalan söyleyemem. Kandıramam. % 0 ihtimal" ifadelerini kullandı.

Kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da devam eden Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho bu sezon ligde 16 maçta sahaya çıktı, gol ya da asist yapamadı.



