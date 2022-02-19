Süper Lig 'in 26. haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Josef de Souza, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kazanmaları gereken bir maçı 3 puanla tamamladıkları için mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'İlerleyen maçlarda bu durumu da aşacağız'

''Tanrı'ya şükürler olsun. Bugün dualarım, sakatlanmamak ve maçı kazanmak üzerineydi. İkisi de kabul oldu. Son dakikalarda biraz yorgunluk oldu sadece. En az 4 net pozisyon yakaladık ama top bir şekilde içeri girmedi. 2-0'ı bulmadığınızda, rakibiniz biraz daha özgüven yakalıyor. Bugün kazanmak önemliydi. İlerleyen maçlarda bu durumu da aşacağız. 1-0'dan sonra 2-0 ve 3-0'ı bulup daha rahat maçlar geçireceğimizden eminim.''







