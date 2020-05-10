2015-2018 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin yolunu tutmuştu. Arabistan'da bir dönem maaşını alamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı oyuncu için Fırtına'nın devreye girdiği iddia edilmişti. Bordo-Mavililer, Mikel'in yerini 31 yaşındaki oyuncuyla doldurmayı planlarken, Josef'ten geleceği ile ilgili açıklama geldi.

Al Ahli'nin maaşını ödediğini kaydeden yıldız oyuncu, "Bir sene daha Arabistan'da kalacağım. Sonra ise Brezilya'da şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.