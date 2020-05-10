Josef: 1 yıl daha Arabistan'da kalacağım

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve maaşını alamadığı için ayrılacağı iddia edilen Josef de Souza'dan geleceği ile ilgili açıklama geldi. Trabzonspor ile adı anılan Brezilyalı oyuncu, "Bir sene daha Arabistan'da kalacağım. Sonra ise Brezilya'da şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı

10 Mayıs 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Josef: 1 yıl daha Arabistan'da kalacağım

2015-2018 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin yolunu tutmuştu. Arabistan'da bir dönem maaşını alamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı oyuncu için Fırtına'nın devreye girdiği iddia edilmişti. Bordo-Mavililer, Mikel'in yerini 31 yaşındaki oyuncuyla doldurmayı planlarken, Josef'ten geleceği ile ilgili açıklama geldi.

Al Ahli'nin maaşını ödediğini kaydeden yıldız oyuncu, "Bir sene daha Arabistan'da kalacağım. Sonra ise Brezilya'da şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

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