Jose Sosa'dan Trabzonspor'a iyi haber!

Sakatlığı süren Trabzonspor’un yıldızı Jose Sosa, 3 Ocak’ta başlayacak olan devre arası kampında yer almak istediğini söyledi.

29 Aralık 2018, Cumartesi 11:31
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Jose Sosa'dan Trabzonspor'a iyi haber!

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen Jose Sosa, teknik heyete ulaşarak tam olarak hazır olmasa da 3 Ocak'ta başlayacak olan Antalya kampında yer almak istediğini iletti.

Arjantinli yıldızın bu özverisi teknik heyeti fazlasıyla memnun ederken, oyuncunun kampın son günlerine doğru Antalya'ya gelmesi ve ardından Trabzon'da son kontrollerinin yapılmasının planlandığı ifade edildi. Ancak Sosa'nın ikinci yarının ilk haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu vurgulandı.

Kaynak: Sabah

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