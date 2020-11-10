Geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte Trabzonspor ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Jose Sosa, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Estudiantes'e dönmemesi özellikle kulüp başkanı Juan Sebastian Veron'un büyük tepkisini çekmişti ki Sosa, konuya ilişkin ESPN Redes kanalına açıklamalarda bulundu.

Sosa'nın Estudiantes'e dönmeme kararı sonrası kulübün başkanı konumundaki efsane Arjantinli eski futbolcu Juan Sebastian Veron, kendisinin Estudiantes forması giydiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Karşılığında hiçbir şey istemeden aileye döner" şeklinde bir mesaj yazmıştı. Bu olay sonrası Sosa'ya yönelik öfke de tırmanmıştı.

Fenerbahçe'ye transfer olan Sosa ise konuya ilişkin, "Karışık duygular yarattığı için hem üzgün hem de kızgın hissediyorum. Estudiantes'e dönmeyi çok isterdim. Ama gerçekler... İki kızım var ve onların geleceğini düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarların tepkisine yönelik soruya bunun kişisel bir mesela olduğunu ve insanların ne düşündükleri konusuna girmek istemediğini belirterek cevap veren Sosa, "İlerisi için şimdiden konuşamam. Bu kadar spekülasyon canımı acıtıyor. Ben Estudiantesliyim ve her şeyi onlara borçluyum" dedi.