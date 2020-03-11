Trabzonspor’un saha içindeki beyni, organizasyon şefi olan Jose Sosa’nın sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek.

Trabzonspor’un hedefi sağlıklı bir mali yapı oluşturmak

Bordo-mavili kulüp, futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak; Trabzonspor, sağlıklı bir mali yapı oluşturmayı hedefliyor.

Yüksek maliyetli futbolculardan indirim beklentisi var

Gelecek sezondan itibaren kadrodaki yüksek maliyetli futbolculardan bir takım indirimler bekleniyor. O isimlerden biri de Jose Sosa.

Sosa’ya kontrat önerisi 1 yıl

Sosa, Trabzonspor’da bu sezon 3 milyon 240 bin Euro garanti ücret kazanmış olacak. Trabzonspor bu rakamı aşağıya çekmek istiyor. Trabzonspor’un kontrat önerisi ise 1 yıl.

Sosa, şartları kabul ederse Trabzonspor’da kalacak

Trabzonspor’da kalmaya sıcak bakan Jose Sosa, eğer bordo-mavililerin kendisine önerdiği şartları kabul ederse sezon sonu itibarıyla yeni mukavele imzalanacak.

Şampiyonluk yarışı sebebiyle görüşme sezon sonuna bırakıldı

Oyuncunun menajeri Trabzonspor yetkilileri ile temas halinde. Her şeyin netlik kazanacağı görüşme, Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi verdiği için sezon sonuna bırakıldı.

Sosa’nın daha uzun süreli kontrat beklentisi…

Sosa’nın sözleşme süresi konusunda beklentisinin 1 yılın üstünde olduğu ve bu yönde menajerine görüş bildirdiği öğrenildi.

Sosa bu sezon Trabzonspor’da kaç gol attı?

Jose Sosa bu sezon Trabzonspor’da 34 maçta 2835 dakika süre aldı ve 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Ajansspor