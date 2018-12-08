Jose Sosa, Ünal Karaman'a bağlı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu hafta yalnızca dün yapılan son idmana çıkan yıldız oyuncusunu riske etmek istememesine rağmen, kendisini iyi hisseden Sosa’nın Konya karşısında oynamak istediği öğrenildi.

08 Aralık 2018, Cumartesi 07:23
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Jose Sosa, Ünal Karaman'a bağlı

Bu sezon sergilediği futbolla eski günlerini aratmayan Jose Sosa’nın durumu belirsizliğini koruyor... Kayseri maçının ardından adalesinde ağrı hisseden Arjantinli yıldız, hafta içindeki idmanlara çıkmamıştı. 33 yaşındaki futbolcunun çekilen MR’ı temiz çıktı. Ancak Ünal Karaman’ın, Sosa hakkında henüz net bir karar vermediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu hafta yalnızca dün yapılan son idmana çıkan yıldız oyuncusunu riske etmek istememesine rağmen, kendisini iyi hisseden Sosa’nın Konya karşısında oynamak istediği öğrenildi.

Son kararını maç saatinde verecek olan Karaman, deneyimli oyuncuyu oynatmaması durumunda orta sahanın ortasında Yusuf Yazıcı ile sakatlığını atlatan Ogenyi Onazi’yi görevlendirmeyi düşünüyor.

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