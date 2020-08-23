Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'dan transfer değerlendirmesi geldi: Tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaalr şu şekilde:

"Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak, gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum. Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. "Futbol ayrılıkları ve yeni başlangıçları da içinde barındırıyor. Ancak aslolan bu sürecin en doğru ve saygılı şekilde yönetilmesi. Trabzonspor'dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tüünün gerçek dışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum"

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