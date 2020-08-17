Jose Sosa transferinde son dakika gelişmesi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Jose Sosa transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli takımın resmi teklifte bulunduğu Jose Sosa, kararını bugün iletecek. Ailesine de bu konuda danışan Arjantinli yıldızın, Kanarya'ya olumlu bir cevap vermesi bekleniyor.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'ya Bordo-Mavili kulübün de yeni teklif yapacağı konuşuluyordu.

Çağrı Davran