Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle hem sezon başında hem de devre arasında yüksek maliyetli futbolcular ile yollarını ayıran Trabzonspor’da Jose Sosa’nın geleceği merakla bekleniyordu.

Senede 3.3 milyon Euro (20.1 milyon TL) garanti ücret alan ve öze dönüş politikası kapsamında sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli yıldız gösterdiği performans sonrasında yönetimi ikiye bölmüştü. Ancak 33 yaşındaki futbolcunun kaptanlık pazubandını taktıktan sonra takımı iyice sahiplenmesi Bordo-Mavili yönetim ve teknik heyette oldukça iyi bir izlenim yarattı.

Fark yaratıyor

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman arasında gerçekleştirilen zirvede ise Sosa’nın geleceği masaya yatırıldı. Karaman, saha içerisinde sorumluluktan kaçmayan ve fark yaratan tecrübeli oyuncunun takımda kalması gerektiğini Ağaoğlu’na bildirdi.

2020 yılına kadar Karadeniz ekibi ile sözleşmesi bulunan Sosa’nın gelecek sezon da Bordo-Mavili formayı giymesi bekleniyor.