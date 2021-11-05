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Jose Sosa: Takım olarak büyük bir iş çıkardık

Fenerbahçe'nin Arjantinli orta sahası Jose Sosa, 3-0 kazandıkları Royal Antwerp maçının ardından, ''Takım olarak büyük bir iş çıkardık. Tek hedefimizin 3 puan olduğunu biliyorduk, ligdeki son maçımızdan sonra reaksiyon göstermek için de önemliydi.'' dedi.

05 Kasım 2021, Cuma 01:32 Son Güncelleme:
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Jose Sosa: Takım olarak büyük bir iş çıkardık

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp’i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Jose Sosa, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım olarak büyük bir iş çıkardıklarını vurgulayan Arjantinli orta saha şu ifadeleri kullandı:

"Tek hedefimizin 3 puan olduğunu biliyorduk, ligdeki son maçımızdan sonra reaksiyon göstermek için de önemliydi. Futbolda bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor ama biz aynı tevazuyla çalışmaya devam ediyoruz."


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