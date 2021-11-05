Jose Sosa: Takım olarak büyük bir iş çıkardık

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp’i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Jose Sosa, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım olarak büyük bir iş çıkardıklarını vurgulayan Arjantinli orta saha şu ifadeleri kullandı:

"Tek hedefimizin 3 puan olduğunu biliyorduk, ligdeki son maçımızdan sonra reaksiyon göstermek için de önemliydi. Futbolda bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor ama biz aynı tevazuyla çalışmaya devam ediyoruz."







