Jose Sosa: Takım olarak büyük bir iş çıkardık
Fenerbahçe'nin Arjantinli orta sahası Jose Sosa, 3-0 kazandıkları Royal Antwerp maçının ardından, ''Takım olarak büyük bir iş çıkardık. Tek hedefimizin 3 puan olduğunu biliyorduk, ligdeki son maçımızdan sonra reaksiyon göstermek için de önemliydi.'' dedi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp’i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Jose Sosa, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım olarak büyük bir iş çıkardıklarını vurgulayan Arjantinli orta saha şu ifadeleri kullandı:
"Tek hedefimizin 3 puan olduğunu biliyorduk, ligdeki son maçımızdan sonra reaksiyon göstermek için de önemliydi. Futbolda bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor ama biz aynı tevazuyla çalışmaya devam ediyoruz."