Jose Sosa parmak ısırtıyor

Karadeniz ekibinin kaptanı Jose Sosa gösterdiği performansla parmak ısırtıyor... Ünal Karaman’ın gelişi ile çıkışa geçen ve geçen sezondan bu yana iyi bir oyun ortaya koyan Arjantinli süperstar, bu sezon iyice klasını konuşturmaya başladı. Kaptanlık sorumluluğu ile saha içerisinde takım arkadaşlarını ateşlendiren ve yönlendiren Sosa, Gaziantep FK karşısında yine sahneye çıktı.

Attığı golle iyi performansını taçlandıran 34 yaşındaki oyuncunun maç sonundaki istatistikleri de göz doldurdu. Sosa, Fırtına’da en çok topla buluşan (113), en çok pas yapan (87), en çok ikili mücadele kazanan (9), en çok top kapan (6) ve en çok uzaklaştırma yapan oyuncu olarak yıldızlaştı.