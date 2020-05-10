Trabzonspor corona virüs salgını nedeniyle ara verilmeden önce ligde 53 puan ve averajla liderlik konumunda bulunuyordu. Uzun zamandır şampiyonluk hasreti çeken ve bu sezon şampiyonluk yolunda favori konumda bulunan bordo-mavili takım eğer mutlu sona ulaşırsa Jose Sosa'da tarihe geçecek. Sosa lig tarihinde önce Beşiktaş ardından Trabzonspor ile şampiyon olan ilk oyuncu olacak. Lig tarihinde Trabzonspor ile şampiyon olduktan sonra Beşiktaş ile de mutlu sona ulaşan 4 oyuncu bulunuyor.

Lig tarihinde Trabzonspor ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan oyuncular arasında Serdar Bali, Necdet Ergün, Ali Kemal Denizci ve Mehmet Ekşi bulunuyor. Bu dört oyuncunun tamamı önce Trabzonspor ile sonra Beşiktaş ile şampiyonluk gördü. Kaptan konumda bulunan Arjantinli oyuncu Jose Sosa ise mutlu sona ulaşırsa önce Beşiktaş (2015-16) ardından Trabzonspor ile bu başarıya ulaşan ilk isim olacak.

Ali Kemal Denizci, Trabzonspor tarihinin efsane oyuncularından biri idi. 1975-76 ve 1976-77 sezonlarında bordo-mavili takım ile şampiyon olan Denizci, 1981-82 sezonunda Beşiktaş ile mutlu sona ulaşmıştı.

Serdar Bali, Trabzonspor tarihinin önemli oyuncularından biri. 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80 sezonlarında bordo-mavili takım ile 4 kez şampiyon olan Bali, 1981-82 sezonunda Beşiktaş ile mutlu sona ulaşmıştı.

Necdet Ergün, Trabzonspor forması altında 1978-79 sezonunda şampiyon olduktan sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu. Ergün siyah-beyazlı takımda ise 2 kez mutlu sona ulaşmıştı.

Mehmet Ekşi, Trabzonspor forması altında 1978-79 sezonunda şampiyon olduktan sonra Beşiktaş ile bu kez 1981-82 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







