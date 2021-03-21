Jose Sosa: Kazanmak için geldik, beraberlikle ayrılıyoruz

Fenerbahçe'nin Arjantinli 10 numarası Jose Sosa, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisini yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Vodafone Park'a kazanmak için geldiklerini belirten tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok mücadeleci, çok savaşçı bir maç olduğunu söyleyebilirim. İki takım da mücadelesini üst düzey gösterdi. İki taraf da topa sahip olmaya çalıştı ama belirgin bir taraf topu daha fazla domine etti diyemeyeceğim. Biz buraya kazanmak için gelmiştik ama maalesef beraberlikle ayrılıyoruz" dedi.



