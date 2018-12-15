Jose Sosa, gözünü Beşiktaş maçına dikti!

5-0’lık Malatyaspor yenilgisinden sonra Burak ile Onur kadro dışı bırakıldı, kaptanlık pazubandını ise Jose Sosa taktı. Arjantinli futbolcu, kendisine verilen bu sorumluluğun ardından ise müthiş oynamaya başladı. Önce Fenerbahçe maçında jeneriklik bir gol atan, sonrasında Kayseri deplasmanında asist yapan Tangocu, geçen haftaki Konya zaferinin de başmimarıydı. Sosa şimdi gözünü Beşiktaş’a dikti. Yıldız futbolcu, 2015-2016 sezonunda şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş’ı bu kez Vodafone Park’ta yıkmaya çalışacak.

‘Önemi çok başka’

Farklı duygular içinde Dolmabahçe’ye çıkacak olan Sosa, “Bu maçın önemini çok iyi biliyoruz. 3 haftadır kazanıyoruz ve taraftarımıza bir büyük galibiyet daha armağan etmek istiyoruz. Zor olacak fakat 90 dakika boyunca her şeyimizi ortaya koyacağız” dedi.