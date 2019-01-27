Jose Sosa, Galatasaray maçına saklanıyor

Trabzonspor'da, Jose Sosa seferberliği...

Bu sezon ortaya koyduğu oyun ve aldığı sorumluluk nedeniyle kaptanlık verilen Arjantinli süperstar, ilk yarının 16. haftasındaki Beşiktaş maçında sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 buçuk aydır tedavisine devam edilen ve ligin ikinci yarısına yetiştirilmeye çalışılan 33 yaşındaki futbolcunun ağrılarının sürdüğü öğrenildi.

Tecrübeli oyuncuyu tam olarak iyileşmeden sahaya sürmek istemeyen Ünal Karaman, Sosa’yı, Sivasspor maçının kafilesine almadı.

Çalışmalara başladı

Bu akşam Yiğidolar karşısında takımını yalnız bırakacak olan başarılı oyuncunun, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında da riske edilmesi beklenmiyor.

Sağlık heyeti tarafından yoğun tedavi programı uygulanan ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Sosa’nın, ligin 21. haftasındaki Galatasaray mücadelesine yetiştirileceği öğrenildi.

Dev maça kadar yüzde yüz hazır olmayı planlayan Arjantinli futbolcunun da tekrardan sakatlanmamak adına sahalara dönmek için aceleci davranmadığı kaydedildi.