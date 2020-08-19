Jose Sosa transferinde mutlu son... Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki yıldızla 2 yıllık anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalandı. Bordo- Mavililer'in 1+1 yıllık 2 milyon Euro'yu bulan, uzatma hakkını da kulübe veren teklifine rağmen, ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamak isteyen tecrübeli futbolcu, daha düşük bir teklif sunan Fenerbahçe'nin önerisini kabul etti. Taraflar 2 yıllık mutabakat sağlarken, Sosa'ya 1.5 milyon Euro imza parası artı her sezon için 1.5 milyon Euro garanti maaş ödenecek.

Şampiyonluk kadrosu kuruluyor

Fenerbahçe böylece pandemi nedeniyle ortaya çıkan finansal sorunlara veya Türkiye Futbol Federasyonu'nun elini kolunu bağladığı harcama limitlerine takılmadan, şampiyonluk kadrosunu kurmaya devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak ve Thiam, Sarı-Lacivertli ekibin şu ana kadar renklerine bağladığı isimler oldu.

Çağrı Davran





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