Jose Sosa: Bu sene daha iyisini yapacağız

Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 6. hafta maçında kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fırtına böylece üç haftalık puan kayıplarına da son vermiş oldu ve kendi seyircisi önünde 3 puanın keyfini çıkardı. Beşiktaş ise Abdullah Avcı yönetiminde kötü gidişatını sürdürüyor. Bu sezon beklentilerin aşağısında kalan Siyah Beyazlılar, aldıkları mağlubiyet ile ligin alt sıralarında kaldılar.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Jose Sosa, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Arjantinli yıldız futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Hafta içi röportajımda insanların bize güvenmeleri ve inanmaları gerektiğini, önümüzde geçen sene gibi muhteşem bir örnek olduğunu belirtmiştim. Bu takımın geçen sene muhteşem işler yaptığını, bu sene daha iyisini yapabileceğimizi söyledim."

"Bir süredir kazanamıyorduk ve istenen sonuçları alamıyorduk. Taraftarımızı memnun edemiyorduk ancak bugün kazanmayı başardık ve istediğimizi aldık."

"Böyle mutlu anları ailenizle paylaşmak futbolun en güzel anları. Tanrıya şükürler olsun iki meleğim var. Onların orada olmaları beni ayrıca mutlu ediyor. Golden sonra tribünde olan menajerim, kızlarım, eşim ve arkadaşlarımı işaret edip onlara armağan ettim golümü."