Jose Sosa: Bu kadro şampiyon olur

Jose Sosa, 35 yaşında olmasına rağmen gelir gelmez takımın en önemli isimleri arasına adını yazdırdı. Arjantinli yıldızın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Konyaspor maçında Fenerbahçe bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Sakatlığını atlatan ve Gençlerbirliği mücadelesiyle birlikte formasına kavuşacak olan tecrübeli futbolcu, iddialı açıklamalar yaptı. Konyaspor mağlubiyetinin yol kazası olduğunu dile getiren Sosa, “Hedefimizde en ufak bir sapma yok. Çok iyi bir kadroya sahibiz ve çok büyük bir kulübüz. Eğer bu kadro birlikte hareket ederse, sezon sonunda şampiyon olur” ifadelerini kullandı. Arjantinli futbolcu, kendi durumuyla ilgili olarak ise, “Ciddi bir sakatlığım yok. Çalışmalara başladım. Gençlerbirliği maçında sahadaki yerimi alacağım” diye konuştu.



