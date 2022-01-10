Jose Sosa: Bu durumdan kimse mutlu değil

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe 'de Jose Sosa, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sosa'nın açıklamaları şöyle;

Bu sonuç bizim için büyük bir üzüntü. Skordan bağımsız olarak, ilk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum ama ikinci yarıya tabiri caizse uyuyarak başladık. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzuz. Onları çok iyi anlıyoruz. Bu durumdan kimse mutlu değil. Biz de, taraftarlarımız da. Bunu döndürmenin tek yolu çok çalışmak ve bize güvenmelerini sağlamak. Her zaman olduğu gibi taraftarlara çok teşekkür ediyorum.