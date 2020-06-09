Jose Sosa: Biz işimize bakalım

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir’in ardından takım kaptanı Jose Sosa dümene geçti. Bordo-Mavili takımın en tecrübeli ve en kariyerli ismi konumundaki Arjantinli yıldız, arkadaşlarını kalan 8 haftaya motive etti. UEFA’dan gelen 1 yıllık ceza haberinin yönetimin işi olduğunu vurgulayan kaptan, “Biz işimize bakacağız. Tamamen şampiyonluğa konsantre olalım. Buraya kadar lider geldik. Sonu da güzel olsun. Taraftarın bizden beklentisi büyük. 8 maçımızın hepsi final ve hepsini kazanacak gücümüz var. Sonrası zaten yönetimin işi” sözleriyle konsantrasyonu sağladı.

Şampiyonluk kozu

Hüseyin Çimşir’in saha içindeki en büyük yardımcısı olan Sosa, ligde kalan 8 haftalık bölümde Trabzonspor’un kozu... Sezon boyunca kritik anlarda hep sorumluluk alan Tangocu, sözleşme konusunu ise lig bitimine bırakmıştı.