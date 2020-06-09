Jose Sosa: Biz işimize bakalım

UEFA’dan gelen ceza sonrası takım arkadaşlarıyla motivasyon konuşması yapan kaptanın, “Tamamen şampiyonluğa konsantre olalım. Buraya kadar lider geldik. Sonu da güzel olsun” dediği öğrenildi.

09 Haziran 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Jose Sosa: Biz işimize bakalım

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir’in ardından takım kaptanı Jose Sosa dümene geçti. Bordo-Mavili takımın en tecrübeli ve en kariyerli ismi konumundaki Arjantinli yıldız, arkadaşlarını kalan 8 haftaya motive etti. UEFA’dan gelen 1 yıllık ceza haberinin yönetimin işi olduğunu vurgulayan kaptan, “Biz işimize bakacağız. Tamamen şampiyonluğa konsantre olalım. Buraya kadar lider geldik. Sonu da güzel olsun. Taraftarın bizden beklentisi büyük. 8 maçımızın hepsi final ve hepsini kazanacak gücümüz var. Sonrası zaten yönetimin işi” sözleriyle konsantrasyonu sağladı.

Şampiyonluk kozu 

Hüseyin Çimşir’in saha içindeki en büyük yardımcısı olan Sosa, ligde kalan 8 haftalık bölümde Trabzonspor’un kozu... Sezon boyunca kritik anlarda hep sorumluluk alan Tangocu, sözleşme konusunu ise lig bitimine bırakmıştı.

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