Jose Sosa Başakşehir maçında oynayacak mı?

Ligin 16. haftasında Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve bu yüzden Antalya kampını da kaçıran Trabzonspor'un Arjantin’li yıldızı Jose Sosa’dan kötü haber geldi. İkinci yarının ilk maçında pazar günü Başakşehir ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Bordo-Mavililer’de, sakatlığı devam eden 33 yaşındaki 10 numaranın forma giyemeyeceği bildirildi. Bu sezonki performansı ile takımını sırtlayan ve 16 maçta 2 gol, 4 asist ile oynayan Sosa’nın sakatlığının, uzun süreli olabileceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Nwakaeme’ye izin çıktı

Devre arasında kamp çalışmalarını Antalya’da gerçekleştiren Bordo-Mavililer’de Nijerya’lı santrfor Anthony Nwakaeme, MTK Budapeşte karşılaşmasında kasığına aldığı darbe sonucunda sakatlanmıştı. Yoğun tedavi uygulanan 29 yaşındaki futbolcunun, son durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Anthony, pazar günü Başakşehir ile gerçekleşecek mücadelede sahadaki yerini alabilecek.