Kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi 1'i olmak üzere toplamda 34 kupası bulunan Jose Mourinho son dönemde eski formundan uzaklaşmıştı. 2003-2004'te Porto, 2009-2010'da da Inter'le Devler Ligi'ni kazanarak büyük sürprizlere imza atan Portekizli hoca kariyerinde hep büyük takımları çalıştırdı.

İşler istediği gibi gitmedi

Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'ın başında yer alan Mourinho 2019'da Tottenham'ın başına geçti. Daha önce İngiltere'de tam 11 kupayı müzesine götürme başarısı gösteren tecrübeli hoca, Tottenham'la da bir hikaye yazmak ve aslında yeniden kendisini kanıtlamak için bir yola çıktı. Fakat işler Mou'nun istediği gibi gitmedi.

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İlk sezonunda Konferans Ligi'ni aldı

Nisan 2021'de Tottenham'dan ayrılan deneyimli çalıştırıcı, Temmuz'da bu kez İtalya'ya döndü. Inter'le daha önce 5 kupa kazanan Mourinho bu kez Roma'yı eski günlerine döndürmek adına Sarı-Kırmızılılar'a imza attı. Tecrübeli hoca, Roma'daki ilk sezonunda zirvenin 23 puan gerisinde kalsa da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından gelen uluslarası üçüncü kupa olan UEFA Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu olmayı başardı. Böylece Mourinho hem Şampiyonlar Ligi, hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör unvanını elde etti.

'Artık A klasman değil'

Kariyerinin son döneminde futbolseverler tarafından kendisine 'Artık A klasman teknik direktör değil' yorumları yapılan Mourinho'ya talih kuşu kondu. Roma'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız hoca için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bugün de iddiaları güçlendiren bir gelişme yaşandı...









Santos'la yollar ayrıldı

2014'ten bu yana Portekiz Milli Takımı'nın başında yer alan, 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Fernando Santos takımının 2022 Dünya Kupası'ndaki performansı sonrasında eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Çeyrek final etabında turnuvanın favori takımlarından Fas'a 1-0 kaybederek Katar'a veda eden Portekiz'de Santos, takımın süperstarı Cristiano Ronaldo'yu yedek oturtması ve onunla yaşadığı problem nedeniyle hedef tahtasına oturtulmuştu. Portekiz Futbol Federasyonu resmi açıklamayı yaptı, Santos'la yollar ayrıldı.

Yunanistan yolcusu!

Tecrübeli hocanın adı 2010-2014 yılları arasında çalıştırdığı Yunanistan Milli Takımı'yla anılmaya başlarken, Jose Mourinho'nun ismi de Portekiz Milli Takımı'yla geçmeye başladı. Santos'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mourinho'nun oturabileceği iddia edildi. Portekizli futbolseverlerin de alınabilecek olası bu kararı özellikle sosyal medyada desteklediği görüldü.

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, 'Favori Fransa'