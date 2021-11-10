İtalya Serie A'da son 5 maçın yalnızca 1'ini kazanabilen Roma'de işler yolunda gitmiyor. Takımını teknik direktör Jose Mourinho'nun, Antonio Conte'nin Tottenham'ın başına geçmesinden etkilendiği iddia edildi.

Football Italia'nın aktardığı habere göre Jose Mourinho, Antonio Conte'nin Tottenham'ın yeni teknik direktörü olmasından bir şekilde etkilendiği ileri sürüldü. İddialara göre Mourinho, Conte'nin Londra ekibinin başına geçmesine kayıtsız kalamadı.

İki teknik direktör de kariyerlerinde Inter, Chelsea ve Tottenham'ı çalıştırdılar ve iki teknik adamın arası hiçbir zaman iyi olmadı. Mourinho, Manchester United'ı, Conte ise Chelsea'yi çalıştırırken ikili sık sık tartışmaya giriyorlardı.

"Benimle kıyaslamayın"

Açıklamalarda da bulunan Mourinho, kendisinin Conte ile karşılaştırılmasına ise şu şekilde cevap verdi:

"Kulüplerin tarihinde asla başkalarıyla karşılaştırmamanız gereken bazı teknik direktörler vardır. Bu kulüp için Capello veya Liedholm'u diğer koçlarla karşılaştırmayın. Inter için başkalarını asla Herrera ya da benimle kıyaslamayın çünkü bunu yapamazsınız."







