Jose Mourinho'nun odasını 5 dakika içinde boşalttılar

İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United'ın 3-1’lik Liverpool yenilgisi sonrası görevine son verilen ve 22.5 milyon Pound tazminat alan Jose Mourinho’nun kovulduğu gün, dikkat çekici bir olay yaşandığı öğrenildi.

26 Aralık 2018, Çarşamba 06:41
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Jose Mourinho'nun odasını 5 dakika içinde boşalttılar

İngiltere Premier Ligi’nde 3-1’lik Liverpool yenilgisi sonrası görevine son verilen ve 22.5 milyon Pound tazminat alan Jose Mourinho’nun kovulduğu gün, dikkat çekici bir olay yaşandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saat 09.46’da Manchester United tarafından kovulduğu resmen açıklanan Mourinho’nun tesislerdeki odasına hemen ardından temizlikçilerin gönderildiği ve 5 dakika içinde Portekizli hocayla ilgili her şeyin toplanıp, kutulara konularak odadan çıkarıldığı ifade edildi. 

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