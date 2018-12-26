İngiltere Premier Ligi’nde 3-1’lik Liverpool yenilgisi sonrası görevine son verilen ve 22.5 milyon Pound tazminat alan Jose Mourinho’nun kovulduğu gün, dikkat çekici bir olay yaşandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saat 09.46’da Manchester United tarafından kovulduğu resmen açıklanan Mourinho’nun tesislerdeki odasına hemen ardından temizlikçilerin gönderildiği ve 5 dakika içinde Portekizli hocayla ilgili her şeyin toplanıp, kutulara konularak odadan çıkarıldığı ifade edildi.