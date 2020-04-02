Yaptığı her hareketle dünya gündemine oturan Portekizli çılgın adam, Jose Mourinho en iyi 11'ini belirledi. Tottenham'ın menajeri Mourinho, en iyi 11'inde Türk asıllı Mesut özil'e de yer verirken Chelsea'li oyuncuların çokluğu dikkati çekti. Portekizli'nin 11'inde, eski takımlarından 8 Chelsea'li oyuncu yer alırken 2 Real Madrid'li ve 1 de Inter'li oyuncu bulundu.

İşte Mourinho'nun en iyi 11'i:

1-Petr Cech

2-Javier Zanetti

3-John Terry

4-Ricardo Carvalho

5-William Gallas

6-Makelele

7-Frank Lampard

8-Mesut Özil

9-Eden Hazard

10-Cristiano Ronaldo

11-Dragba