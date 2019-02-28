Jose Mourinho’nun El Clasico Yorumları beIN SPORTS HD 2’den Yayınlanacak

Jose Mourinho’nun beIN SPORTS MENA stüdyolarında, maç önü ve maç sonrası yapacağı yorum ve analizler, beIN SPORTS HD 2’nin canlı yayınıyla, saat 22.00’den itibaren Türkiye’deki futbolseverlerle buluşacak.

Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho, dünyanın önde gelen spor yayıncılarından beIN SPORTS’un Kuzey Afrika ve Orta Doğu (MENA) bölgesindeki izleyicilerinin yanı sıra Türkiye’deki futbolseverlerle de buluşacak. Mourinho’nun maç önü ve maç sonrası yorumları, beIN SPORTS MENA ile eş zamanlı olarak, simultane tercüme ile beIN SPORTS HD 2 tarafından da yayınlanacak. Jose Mourinho’lu çok özel El Classico yayını, 2 Mart Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United kulüplerini çalıştıran ve Barcelona’da da Bobby Robson ve Louis van Gaal’in yardımcılığını yapan Mourinho, beIN SPORTS stüdyolarında, bir dönem görev yaptığı iki eski takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak karşılaşmaya dair görüşlerini paylaşacak.

Daha önce Arsenal-Chelsea ve Asya Kupası kapsamındaki Katar-Birleşik Arap Emirlikleri maçlarında Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki beIN SPORTS izleyicileriyle buluşan ve analizlerini paylaşan Mourinho, büyük yankı uyandırmıştı.

Barcelona’nın altın döneminde Real Madrid teknik direktörlüğünü üstlenerek zor bir görev üstlenen Mourinho, Katalanların LaLiga hükümranlığına son vermişti. 2011-2012 sezonunda puan rekoru kırarak takımını dört yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştıran Mourinho, ayrıca Barcelona’nın Camp Nou’daki 55 maçlık yenilmezlik serisine de son vermişti.

2 Mart tarihindeki El Clasico yayınlarında, eski futbolcular Tunuslu Tarak Dhiab ve Faslı Youssef Chippo, beIN SPORTS stüdyolarında 57 yaşındaki çalıştırıcıya eşlik edecekler.

Jose Mourinho, beIN SPORTS’ta geçtiğimiz aylarda boy göstererek Arsene Wenger, Zlatan Ibrahimovic, Paul Scholes, Peter Schumeichel, Ruud Gullit, Marcel Deasilly, Yaya Toure, Nemanja Vidic, Wesley Sneijder ve Greame Souness gibi değerli yorumcular arasına katılmıştı.

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, konuyla ilgili olarak, “Jose Mourinho gibi bir futbol dehasını tekrar beIN SPORTS ekranlarında, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki 24 ülkenin yanı sıra, Türkiye’deki milyonlarca futbolseverle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mourinho’nun Barcelona ve Real Madrid geçmişi ve oyunu görme biçimi, maçın analizine büyük değer katacak. Jose’nin ekranlarımızda yer alması, beIN’in izleyicilerini en iyi içerikle ve en yüksek kaliteyle buluşturma gayemize büyük katkıda bulunuyor’’ şeklinde konuştu.



