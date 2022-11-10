İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu. Milli oyuncumuz Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.





Mücadelede dakikalar 80'i gösterdiğinde konuk ekip, Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Roma'nın sevinci fazla uzun sürmedi. Sassuolo, 85. dakikada Pinamonti'nin attığı golle skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu skorun ardından puanını 26'ya yükselten Roma, altıncı sırada yer aldı. 16 puanı Sassuolo ise 11. sırada bulunuyor.

MOURINHO'DAN SERT SÖZLER

Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Jose Mourinho, isim vermeden bir oyuncusu hakkında çok sert ifadeler kullandı. Portekizli çalıştırıcı; "Sassuolo'ya karşı bir oyuncum, amatörce davranarak takımın sahadaki mücadelesine ihanet etti.

Bugün 16 oyuncum forma giydi. 15'inden memnunum, ancak bir kişiden memnun değilim. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Soyunma odasında da kendisine gerekleri söyledim. Ocak ayında kulüp bulup gidecek" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun Kamerasından West Ham United Galibiyeti





İTALYAN BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA

Mourinho'nun açıklamalarından sonra, herkes bu oyuncunun kim olduğu konusunda çeşitli iddialar ortaya atmaya başladı. İtalyan basınının iddiasına göre ise, Mourinho'nun bahsettiği oyuncu 65. dakikada Zeki Çelik'in yerine oyuna giren Rick Karsdorp.

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HANGİ OYUNCULAR FORMA GİYDİ

Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zeki, Zalewski, Cristante, Matic, Volpato, Zaniolo, Shomurodov ilk 11'de sahaya çıktı.

Karsdorp, Bove, Abraham, Belotti ve El Shaarawy sonradan oyuna dahil oldu.