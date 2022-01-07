İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Milan'a 3-1 yenildikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Football Italia'da yer alan habere göre Roma'nın Milan ile oynadığı maç sonrası konuşan Jose Mourinho, 3 yıl önce kendisine Milan'dan teklif geldiğini ve reddettiğini belirterek, "Üç yıl önce bana teklif geldi. Üç gün düşündüm ve bu kararı aldığım için çok mutluyum. Ben bir profesyonelim, ama yine de işimizde duygulara yer var. Roma konusunda tutkuluyum ve bu kulüp için her şeyimi vereceğim." ifadelerinde bulundu.

Karşılaşma öncesi Milan taraftarlarının kendisini yuhalamasına da değinen Portekizli teknik adam, "Bugün olanlara baktığımda, kararımdan iki kat daha mutluyum." dedi.



