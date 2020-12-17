İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesinde Liverpool, son dakikada Firmino'nun attığı golle Totenham'ı 2-1 mağlup etti. Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho, maç sonunda takımının bu mağlubiyeti hak etmediğini düşünüyordu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte hayal kırıklığı yaşayan Mourinho, Liverpool Menajeri Jurgen Klopp'un yanına gitti ve kendilerinin kazanması gerektiğini belirtirken "En iyi takım kaybetti" dedi.

Maç sonunda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mourinho, "En iyi takımın kaybettiğini söyledim ama aynı fikirde değildi. Tabi bu onun görüşü" ifadelerini kullandı.