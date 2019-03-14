Jose Mourinho'dan flaş Zinedine Zidane açıklaması!

Geçtiğimiz Aralık ayında Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho, Zinedine Zidane'ın yeniden Real Madrid'in başına geçmesini değerlendirdi.

14 Mart 2019, Perşembe 17:56 Son Güncelleme:
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Jose Mourinho'dan flaş Zinedine Zidane açıklaması!

Arka arkaya aldığı kötü sonuçların ardından Manchester United'daki görevine geçtiğimiz Aralık ayında son verilen Jose Mourinho'dan Zinedine Zidane'ın yeniden Real Madrid'in başına getirilmesiyle ilgili flaş bir yorum geldi.

United'dan ayrıldıktan sonra adı Real için geçen isimler arasında yer alan Portekizli teknik adam, İspanya'da yayın yapan El Chiringuito televizyonuna verdiği demeçte alınan karardan ötürü kesinlikle hayal kırıklığına uğramadığının altını çizerken şunları söyledi:

"Zidane, Madrid için mükemmel bir isim. Geçtiğimiz yıllarda Real'de elde ettiği fantastik başarıların ardından yeniden ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösterme şansı yakalaması onun adına harika.

Ben, asla Madrid'e gitmek istediğimi ya da istemediğimi söylemedim. Bu yüzden de düş kırıklığı yaşamıyorum Size sadece Zidane'ın Real için mükemmel bir seçim olduğunu söyleyeceğim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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