Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, art arda alınan kötü sonuçlardan sonra Rui Vitoria'nın görevine son verdiğini duyurmuştu.

Portekiz'de yayım yapan Record gazetesi, Manchester United'ın görevine son verdiği Jose Mourinho'nun Benfica'nın başına geçebileceğini yazmıştı.

Record, daha sonra yayımladığı bir başka haberde ise 55 yaşındaki deneyimli teknik adamın ise bu teklife olumsuz yanıt verdiğini ve kariyerinin bu aşamasında Portekiz'e dönmeyi düşünmediği duyurdu.

Mou, 2000/2001 sezonunda kısa süreliğine çalıştırdığı Benfica'da 9 lig maçına çıkmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler