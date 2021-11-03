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Jose Mourinho'dan Antonio Conte yorumu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho eski takımı Tottenham'ın Nuno Espirito ile yolları ayırıp yerine Antonio Conte'yi getirmesi hakkında görüşlerini paylaştı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 23:42 Son Güncelleme:
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Jose Mourinho'dan Antonio Conte yorumu

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Tottenham'ın takımın başına Antonio Conte'yi getirmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

The Sun'da yer alan habere göre Roma'nın Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Bodo Glimt ile karşılaşacağı maç öncesi konuşan tecrübeli teknik adam, eski takımı Tottenham'ın Conte tercihi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Conte'nin iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum ama Nuno çok iyi bir teknik direktör. Wolverhampton'da bir yıl ya da birkaç ay değil, 4-5 yıl boyunca harika bir iş çıkardı. Tottenham'ın şu anda çok iyi bir teknik direktörü olduğunu söylüyorum ama Nuno da çok iyiydi."


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