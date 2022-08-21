İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Torino'dan ayrılmasının ardından geleceği büyük merak konusu olan golcü futbolcu Andrea Belotti hakkında açıklamalarda bulundu.

Roma'nın Serie A'da karşılaşacağı Cremonese maçının öncesinde konuşan Jose Mourinho, Belotti hakkında kendisine yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi: "Başka bir forvet ister miyim diye sorarsanız, cevap vermem. Belotti hakkında ise tek bir şey söyleyebilirim. Belotti şu anda serbest bir oyuncu ve bu yüzden onun hakkında konuşabilirim. Eğer onun Roma'ya katılmaya bu kadar hevesli olduğu doğruysa, gerçekten bu hoşuma gidiyor"

Roma'yı bekliyor

Torino ile sözleşmesinin sona ermesinden bu yana yaklaşık 6 hafta geçmesine rağmen henüz geleceği belirsizliğini koruyan Belotti'nin, Roma'ya sıcak baktığına yönelik haberler gündeme gelmişti. Ancak golcü futbolcu geleceği ile ilgili kararını vermek için daha fazla beklemek istemiyor. Bu nedenle Roma'nın elini hızlı tutması gerekiyor.

Galatasaray 'ın hedefindeydi

Kadrosunu golcü transferi ile güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın da Belotti ile yakından ilgilendiği haberleri gündemde yer alırken, İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Belotti için sezon başına 4,5 milyon euro ve imza parası teklif ettiğini duyurmuş ve golcü futbolcunun Roma'dan haber beklediğini aktarmıştı.

2015 yılından bu yana Torino forması giyen 28 yaşındaki Belotti, geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.



