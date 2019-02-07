Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun geçtiğimiz aralık ayında görevine son verilmişti.

Art arda alınan başarısız sonuçların ardından Kırmızı Şeytanlar ile yollarını ayıran dünyaca ünlü menajerin yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken konuyla ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

İtalya'da yayın yapan Tele Lombardia'dan Davide Russo de Cerame'nin paylaştığı habere göre 56 yaşındaki Mourinho, şu sıralar Milano'da bulunuyor.

Cerame, Mou'nun bugün Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta ile öğle yemeğinde bir araya geleceğini ve gelecek sezondan itibaren İtalyan kulübünü çalıştıracağını öne sürdü.

Mourinho, 2008 ile 2010 yılları arasında görev yaptığı Inter'de iki Serie A ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler