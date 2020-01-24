Jose Mourinho yine ağladı!

İngiltere Premier Ligi’nde Tottenham’ın hocası Jose Mourinho, Norwich’i 2-1 yendikleri maçın ardından bahanelerine yenisini ekledi.

24 Ocak 2020, Cuma 06:01 Son Güncelleme:
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Jose Mourinho yine ağladı!

İngiltere Premier Ligi’nde Tottenham’ın hocası Jose Mourinho, Norwich’i 2-1 yendikleri maçın ardından bahanelerine yenisini ekledi. FA Cup’ta Middlesbrough ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası Mitre marka topun çok yumuşak olduğunu dile getiren Mourinho, Harry Kane’in yokluğunda atak oyuncusu bulmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Portekizli hoca, “Chelsea kazanmak istediğinde Batshuayi’yi, Manchester City ise Jesus’i sahaya sürüyor. Ben ise kulübeye baktığımda kimseyi göremiyorum” dedi.

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