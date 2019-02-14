Jose Mourinho ve yardımcılarına ödenen tazminat açıklandı!

Manchester United, geçtiğimiz Aralık ayında görevine son verdiği Jose Mourinho ve yardımcılarına ödediği tazminatı resmen duyurdu. Açıklanan meblağ, dudak uçuklattı.

14 Şubat 2019, Perşembe 15:30 Son Güncelleme:
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Jose Mourinho ve yardımcılarına ödenen tazminat açıklandı!

Manchester United, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine geçtiğimiz Aralık ayında son vererek yerine Ole Gunnar Solskjaer'ı getirmişti.

Tecrübeli menajerin kovulmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de Kırmızı Şeytanlar'dan alacağı tazminat olmuştu. 

United'ın 2018/19 sezonunun ikinci çeyreğine ait mali raporunda Mou ve yardımcılarının aldığı tazminatı resmen duyurdu.

Buna göre 56 yaşındaki Mourinho ve yardımcılarının gönderilmesi United'a tam 19,6 milyon sterline (133 milyon 320 bin TL) patladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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