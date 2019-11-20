Jose Mourinho ve Tottenham... İşte 11

Son dakika Jose Mourinho haberi... Tottenham'da Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun görevden alınmasının ardından koltuğa oturan Jose Mourinho ile ilgili birçok haber yapılıyor. Daha önce Chelsea ve Manchester United'da çalışan Portekizli teknik adamla ilgili haberler gündemi meşgul ederken The Sun çıtayı biraz daha yükseltti!

Gazetenin internet sitesinde yapılan haberde Jose Mourinho'nun Tottenham macerasında bu sezon kullanması muhtemel 11'e yer verildi.

Gazetenin yaptığı 11'de sakatlığı süren kaleci LLoris'e de yer verilmesi dikkat çekti. The Sun'a göre Mourinho'nun kullanacağı 11 şöyle: Lloris, Atal, Sanchez, Foyth, Sessegnon, Lo Celso, Ndombele, Dybala, Fernandes, Son, Kane.



