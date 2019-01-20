Jose Mourinho: 'Üç kulüpten teklif aldım'

Art arda aldığı başarısız sonuçların ardından Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho'dan flaş bir itiraf geldi.

beIN Sports'a konuşan Portekizli teknik adam, Aralık ayında kovulduktan sonra 3 farklı teklif aldığını dile getirdi.

55 yaşındaki Mou, "Bu teklifleri çoktan reddettim çünkü bana uygun olduklarını düşünmedim." ifadelerini kulllandı.

Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid'de şampiyonluklar yaşayan dünyaca ünlü teknik adamın sıradaki durağının hangi takım olacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler