Roma'nın Trabzonspor 'u 2-1 mağlup ettiği maçta Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, şeytanın bacağını kırdı.

Çalıştırdığı takımlarla 5. kez Türk takımlarına rakip olan tecrübeli teknik adam, Türk takımlarına karşı Türkiye'deki ilk galibiyetini elde etti. İlk 2002-2003 sezonunda Porto ile Denizlispor'a karşılaşan Mourinho, UEFA Kupası'nda 6-1 kazandıkları maçın rövanşında 2-2 berabere kalmıştı.

Chelsea ve Real Madrid'in başındayken Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen Portekizli çalıştırıcı Manchester United'la da UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti.

İşte Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımların Türkiye karnesi;

Denizlispor-Porto: 2-2

Galatasaray-Real Madrid: 3-2

Galatasaray-Chelsea: 1-1

Fenerbahçe-Manchester United: 2-1

Trabzonspor-Roma: 1-2