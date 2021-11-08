İtalya Serie A'da oynadığı son iki maçı kaybeden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho transferde gözünü kararttı. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan teknik adamın, Roma yönetiminden transfer talebinde bulunduğu iddia edildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Mourinho'nun Ocak ayındaki hedeflerinin başında Chelsea forması giyen Ruben Loftus-Cheek bulunuyor. Aynı zamanda Portekizli teknik adam Tottenham'dan Harry Winks'i de yakından takip ediyor.

Zakaria transferi zor

Her ne kadar Loftus-Cheek ve Harry Winks ile ilgileniliyor olsa da Roma'nın öncelikli hedefi Borussia Mönchengladbach orta saha oyuncusu Denis Zakaria. Ancak futbolcunun Premier Lig ekipleri de dahil olmak üzere birçok talibi bulunuyor. Bu nedenle Zakaria transferinin gerçekleşmesi zor gözüküyor.

Bir diğer hedef Dalot

Mourinho'nun bir diğer transfer hedefi ise Manchester United'da beraber çalıştığı futbolcu Diogo Dalot. 22 yaşındaki futbolcu, Mourinho'nun uzun süredir listesinde yer alıyor.



