Jose Mourinho son düdükle hüngür hüngür ağladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma karşı karşıya geldi.

İngiltere'de oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Roma, Stadio Olimpico'daki rövanş mücadelesini Tammy Abraham'ın 11. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SÜRE ALAMADI

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü yedek soyunduğu maçta süre almadı.

İLGİNÇ TESADÜF

1990/91 sezonundan (UEFA Kupası) bu yana ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselen Roma, o sezonun yarı finalinde bugün elediği Leicester’ın kalesini koruyan Kasper Schmeichel’ın babası Peter Schmeichel’ın forma giydiği Brondby’yi turnuva dışına itmişti.

JOSE MOURINHO TARİHE GEÇTİ

Roma'nın Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalmasının ardından Jose Mourinho, OPTA verilerine göre Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör oldu.

JOSE MOURINHO HANGİ TAKIMLARLA, HANGİ TURNUVALARDA FİNALE YÜKSELDİ

Jose Mourinho, Porto ve Inter'le Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Porto ile UEFA Kupası'nda da finale kalma başarısı gösterdi.

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımını finale taşıyan Mourinho, finalde Feyenoord'u mağlup etmesi halinde kulüp kariyerinin altıncı Avrupa Kupası'nı kazanacak.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

İtalya Serie A'da ilk dört dışında kalan ve tek umudu UEFA Konferans Ligi olan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, Leicester City'i eleyerek finale yükseldikleri maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör olarak tarihe geçen ve büyük bir sevinç yaşayan Portekizli teknik adam, müsabakanın son düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.