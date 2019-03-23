Jose Mourinho resmen açıkladı! Geri dönüyor...

Arka arkaya aldığı başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz Aralık ayında Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho, o gün bugündür boştaydı.

beIN SPORTS'ta yorumculuk yapmaya başlayan 56 yaşındaki teknik adam, kanala yaptığı açıklamada "Şu an kafamda Haziran ayında yeni bir kulüple anlaşmak var. Yeni sezon öncesi bir takımın başına geçmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Ne istemediğimi çok iyi biliyorum." diyen Portekizli hoca, "Bu yüzdendir ki şu ana kadar gelen 3-4 teklifi reddettim. Kafamda belli bir kulüp yok ama yeni işimin doğası ve boyutlarının ne olacağı belli." şeklinde konuştu.

Herhangi bir milli takımı çalıştırmak istemediğini söyleyen Mou, "Ben günlük çalışmayı seven bir insanım. Daha çok turnuvada olmayı ve daha çok maç yapmayı seviyorum. Bu yüzden kulüp seviyesinde kalacağım." dedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler