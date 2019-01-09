Jose Mourinho, Real Madrid yolunda!

Art arda aldığı kötü sonuçların ardından Manchester United'daki görevine son verilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu.

55 yaşındaki teknik adamın adı, son dönemlerde eski takımları Real Madrid, Inter ve Benfica'yla anılıyordu. Konuyla ilgili olarak Ada basını ise bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

The Sun'ın okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre bu sezon tarihinin en başarısız performanslarından birini sergileyen Real Madrid'de başkan Florentino Perez, takımın başına Mou'yu getirmek istiyor.

Haberde kulüp yönetiminin Mourinho'nun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Portekizli hoca, 2010-2013 yıllarında İspanyol devini çalıştırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler