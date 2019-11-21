Portekizli teknik direktör Jose Mourinho bir yıldır uzak kaldığı yeşil sahalara İngiltere ekibi Tottenham ile dönüyor. Aralık 2018’de Manchester United’dan ayrıldıktan sonra birçok teklif almasına rağmen takım çalıştırmayan ve bir süredir yorumculuk yapan Mourinho, tercihini Spurs’tan yana kullandı.

Tottenham, Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından Mourinho ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar, yıllık 15 milyon Pound’a (110.454 milyon TL) sözleşme imzaladı.

Ligde 14. basamaktalar

Son teknik direktörlük deneyimi tatsız geçen 56 yaşındaki çalıştırıcı, United’ın beklenen futbolu oynayamaması ve şampiyonluk yarışından uzak kalması nedeniyle eleştirilmişti. İşte 1 yıllık aranın ardından efsane isim bu kez Tottenham’ı zirveye çıkarmak için çalışacak. Ligde son 5 maçında 3 puana hasret kalan Tottenham, 12 hafta sonunda 14 puanla (3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet) 14. sırada yer alıyor. Lig Kupası’nın da dışında kalan Spurs, Şampiyonlar Ligi’nde ise gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor. 4 maç sonunda (2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet) 7 puanla 2. sırada bulunan Lacivert-Beyazlılar, içerideki Olympiakos ve deplasmandaki Bayern Münih karşılaşmalarından birini kazanmak zorunda.

Önce West Ham sonra Olympiakos

Mourinho, Tottenham’ın başındaki ilk sınavını cumartesi günü ligde West Ham deplasmanında verecek. Portekizli çalıştırıcı 26 Kasım Salı günü ise Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham taraftarı karşısına çıkacak ve Olympiakos önünde zafer arayacak. Mou, 4 Aralık’ta Old Trafford’da eski takımı ManU’yla karşılaşacak. Bu arada Tottenham, 2008’de müzesine götürdüğü Lig Kupası’nın ardından kupa kazanamıyor.

‘Takımdaki kalite beni heyecanlandırıyor’

Tottenham ile sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Mourinho, “Çok büyük bir mirasa ve tutkulu destekçilere sahip bir kulübe katılmaktan heyecan duyuyorum. Takımdaki ve akademideki kalite beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncularla çalışmak beni buraya çeken şeydi” dedi.

‘Çalıştırdığı her kulüpte onur kazandı’

Tottenham Başkanı Daniel Levy, Portekizli teknik adamın göreve gelmesiyle ilgili olarak, “Futbolun en başarılı menajerlerinden birine sahibiz. Tecrübesi çok fazla, ekiplere ilham verebilir ve harika bir taktikçidir. Antrenörlük yaptığı her kulüpte onur kazandı. Soyunma odasına enerji ve inanç getireceğine inanıyoruz.”